Séoul et Pékin veulent faire de 2026 l’année de la relance bilatérale

Lors du sommet entre Séoul et Pékin, Lee Jae Myung et Xi Jinping ont échangé sur le renforcement de leur coopération. Le président sud-coréen a déclaré que 2026 serait l’année de la restauration complète des relations bilatérales, soulignant le partenariat stratégique et la coopération en faveur de la paix dans la péninsule coréenne.De son côté, le dirigeant chinois a appelé à faire des choix stratégiques communs, à promouvoir le bien-être des populations et à contribuer activement à la paix régionale et mondiale.Selon le Bureau présidentiel sud-coréen, en marge de ce tête-à-tête, plus d’une dizaine de protocoles d’accord a été signée. Certains portent notamment sur la régularisation des réunions ministérielles du commerce, le renforcement de la coopération en matière de propriété intellectuelle, ainsi que sur l’environnement, le climat et les technologies numériques.D’autres concernent les PME, les transports, la sécurité alimentaire, la protection des droits de l’enfant ou encore la quarantaine des animaux et des végétaux.Un acte de donation prévoyant la restitution à la Chine d’une paire de statues en pierre de la dynastie Qing, conservée jusqu’ici par le musée Kansong a été conclu, dans un geste symbolique visant à renforcer la coopération culturelle entre les deux parties.