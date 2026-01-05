Aller au menu Aller à la page

Politique

Construction : le ministre du Territoire s’engage à résoudre les problèmes de visa pour les Etats-Unis

Write: 2026-01-06 09:05:59Update: 2026-01-06 09:20:34

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen du Territoire et des Transports s’est engagé à œuvrer à résoudre les problèmes de visa auxquels sont confrontés les travailleurs qualifiés des entreprises de construction sud-coréennes aux Etats-Unis.

Kim Yoon-deok a tenu ces propos lors d’une rencontre avec des journalistes sud-coréens, lundi près de Washington. Arrivé sur place samedi à la tête d’une équipe chargée de soutenir l’obtention de commandes locales par les entreprises sud-coréennes, il a rencontré, le lendemain, des entrepreneurs afin d’écouter leurs difficultés.

Dans un contexte où la participation des entreprises de construction et de la main-d’œuvre nationales à des projets américains ne cesse de croître en raison de la politique de relance des secteurs de l’énergie et de la fabrication menée par Donald Trump, le haut fonctionnaire a souligné la nécessité pour son ministère de s’impliquer dans les questions de visa, plutôt que de les confier uniquement à celui des Affaires étrangères. Dans cette perspective, il a également fait part de son intention de mettre en place une réunion régulière rassemblant des responsables du ministère du Territoire, de l’ambassade de Corée du Sud aux Etats-Unis et des entreprises sud-coréennes implantées localement.

Au cours de sa visite, Kim Yoon-deok devrait s’entretenir à huis clos avec James Patrick Danly, secrétaire adjoint au département américain de l’Energie. Il assistera également à un événement marquant le lancement d’un projet de construction d’une usine d’ammoniac à faible émission de carbone dans l’Indiana, remporté par Samsung E&A en partenariat avec une entreprise locale. Il se rendra enfin à Las Vegas où s’ouvre, ce mardi, le CES 2026, le plus grand salon mondial de l’électronique et des TIC.
