Réserves de change : recul après six mois de hausse

Photo : YONHAP News

Les réserves sud-coréennes en devises étrangères ont amorcé une baisse après six mois consécutifs d’augmentation. Selon les données publiées ce mardi par la Banque de Corée (BOK), leur montant s’est établi à 428,05 milliards de dollars à la fin décembre 2025, en recul de 2,6 milliards de dollars par rapport au mois précédent.Ce premier repli enregistré depuis mai 2025 s’explique notamment par la baisse des titres négociables tels que les obligations d’Etat et d’entreprise, dont la valeur a diminué de 8,22 milliards de dollars sur un mois.Selon la banque centrale, les mesures mises en œuvre pour atténuer la volatilité du marché des changes figurent parmi les principales causes de cette diminution. Le mois dernier, la BOK a prolongé d’un an l’accord de swap de devises conclu avec le Service national des retraites (NPS) et a activé ce mécanisme en fournissant des dollars en échange de wons.L’institution monétaire n’a toutefois pas précisé le montant exact des devises étrangères mobilisées dans le cadre de ces mesures de stabilisation.Par ailleurs, à la fin du mois de novembre 2025, les réserves de change de la Corée du Sud se classaient au neuvième rang mondial.