Procès de Yoon Suk Yeol : reprise des débats sur les accusations d’entrave à l’exécution du mandat d’arrêt

Photo : YONHAP News

Le tribunal du district central de Séoul a décidé de rouvrir les débats dans le procès de Yoon Suk Yeol, poursuivi notamment pour obstruction à l’exercice des fonctions publiques. Une nouvelle audience est ainsi prévue aujourd'hui à 14h.La réouverture des débats peut être décidée lorsque les juges estiment qu’un motif justifiant une nouvelle audition des plaidoiries est apparu après leur clôture. Le tribunal n’a toutefois pas précisé la nature de ce motif lorsqu’il a notifié sa décision à la défense de l’ancien président et à l’équipe du procureur spécial Cho Eun-suk.Pour rappel, Yoon Suk Yeol est accusé d’avoir entravé, en janvier 2025, l’exécution du mandat d’arrêt délivré à son encontre dans le cadre de l’enquête sur la proclamation de la loi martiale du 3 décembre 2024. Les débats avaient été clos le 26 décembre dernier, et le tribunal avait fixé le prononcé du jugement au 16 janvier.Toutefois, si la juridiction estime qu’un examen supplémentaire des preuves est nécessaire, le verdict pourrait être reporté. L’ex-chef de l’Etat avait demandé que le jugement dans cette affaire soit rendu après celui relatif aux allégations d’insurrection, attendu en février, estimant que le premier dépendait du second, mais son argument n'avait pas été retenu.