« No Other Choice » : démarrage réussi aux Etats-Unis

Write: 2026-01-06 11:10:33Update: 2026-01-06 11:19:22

« No Other Choice » : démarrage réussi aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

« No Other Choice » connaît un excellent début aux Etats-Unis. Sorti le 25 décembre dans seulement 13 salles, le dernier long-métrage de Park Chan-wook est désormais projeté dans 45 cinémas. Il conserve la 12e place du box-office nord-américain avec des recettes cumulées d’environ 2 millions de dollars, selon les données de Box Office Mojo.

C’est un grand succès par rapport aux blockbusters hollywoodiens. Par exemple, les recettes de « Song Sung Blue » avec Hugh Jackman et Kate Hudson, diffusé dans quelque 2 500 salles, ont diminué lors de sa deuxième semaine d'exploitation. Celles de « No Other Choice » ont, au contraire, progressé de 98 %. Les spectateurs locaux, eux, ont salué le meilleur film du réalisateur sud-coréen. 

Pour rappel, « No Other Choice » a été nommé pour les Golden Globes 2026 dans trois catégories : la meilleure comédie ou la meilleure comédie musicale, le meilleur acteur ainsi que le meilleur film en langue étrangère.
