Réactions des médias chinois et japonais au sommet Séoul-Pékin

Photo : YONHAP News

Le quotidien chinois Global Times a commenté aujourd’hui le sommet bilatéral entre Lee Jae Myung et Xi Jinping, tenu hier soir à Pékin. Dans son éditorial, l’organe de presse d’Etat a salué leur deuxième rencontre comme un point de départ important en faveur d’une diplomatie pragmatique entre les deux pays.Le journal a souligné l’importance de l’amélioration des relations bilatérales dans un contexte international marqué par le ralentissement de la reprise économique, l’unilatéralisme et le protectionnisme, ajoutant que ce rapprochement répondait aux attentes non seulement des deux parties, mais aussi de la communauté internationale.De leur côté, les médias japonais ont également accordé une attention particulière à cet entretien, intervenu dans un climat de tensions grandissantes entre Tokyo et Pékin. Dans son édition de ce mardi, le Yomiuri Shimbun a estimé que la Chine cherchait à fissurer l’alliance entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon, rappelant que le président chinois avait appelé Séoul à « se tenir fermement du bon côté de l’Histoire ».Le Nihon Keizai Shimbun a, pour sa part, noté une attitude du chef de l’Etat sud-coréen se voulant neutre face à l’appel de son homologue chinois à une lutte commune sur les questions historiques, et privilégiant le renforcement de la coopération économique.