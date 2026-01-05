Wi Sung-lac reste évasif sur l'évocation des sous-marins nucléaires sud-coréens par Séoul et Pékin

Photo : YONHAP News

Après l’entretien entre Lee Jae Myung et Xi Jinping hier, le conseiller à la sécurité nationale a tenu un point presse dans la capitale chinoise. Interrogé sur la question de savoir si le projet de construction de sous-marins sud-coréens à propulsion nucléaire comptait parmi les sujets abordés, Wi Sung-lac a donné une réponse floue.D'après lui, les deux dirigeants ont échangé sur différents dossiers, dont ceux de la situation sur la péninsule ou de la révision de l’accord nucléaire Séoul-Washington, et Lee Jae Myung a suffisamment expliqué la position de son administration.Sur les propos tenus par le président chinois en amont du sommet, le conseiller présidentiel a indiqué que Pékin maintenait depuis toujours une telle attitude. Pour rappel, Xi Jinping avait affirmé que les deux voisins « doivent se tenir du bon côté de l’Histoire ». Une déclaration visant, selon certains, le protectionnisme américain.Wi Sung-lac a également expliqué que si les dossiers internationaux, comme l’offensive américaine au Venezuela, s'étaient eux aussi invités dans les discussions, ils n’avaient pas été aux antipodes.Par ailleurs, aujourd'hui, le chef de l'Etat sud-coréen sera successivement reçu par le président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire, Zhao Leji, et le Premier ministre Li Qiang, respectivement les troisième et deuxième plus hauts responsables de l'Etat chinois. A l’issue de ces rencontres, il se rendra à Shanghai.