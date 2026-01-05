Numerus clausus en médecine : les étudiants expriment leurs inquiétudes

Photo : YONHAP News

L’association des représentants des étudiants en médecine des promotions 2024 et 2025 a publié, lundi, un communiqué appelant à revoir les conditions d’études dans les facultés de médecine avant tout débat sur une augmentation du nombre de places. Cette déclaration intervient alors que la décision gouvernementale concernant les admissions en médecine pour l’année universitaire 2027 est attendue d’ici la fin du mois, à l’issue de discussions menées au sein du comité de délibération sur les politiques de santé, placé sous l’égide du ministère de la Santé et du Bien-être.Dans son communiqué, l’association a fait part de son inquiétude, déplorant les difficultés auxquelles sont confrontés les élèves de deux promotions différentes, contraints de suivre leur formation simultanément à la suite du retour massif en cours après un mouvement de boycott contre la hausse du numerus clausus. Le texte pointe notamment le manque de salles de classe et de professeur, susceptible de miner la qualité de l'enseignement. Il exhorte ainsi les autorités à résoudre en priorité ces problèmes avant de discuter d’un relèvement du nombre d’admissions.Par ailleurs, quelque 18 000 candidats ont postulé dans les facultés de médecine et de pharmacie dans le cadre de la procédure d’admission régulière pour 2026, fondée sur les résultats au suneung, l’équivalent coréen du baccalauréat, tenu le 14 novembre dernier. Ce chiffre représente une baisse d’environ 6 000 postulants par rapport à l’année précédente, et constitue le niveau le plus bas enregistré depuis cinq ans.