Climat : 2025, deuxième année la plus chaude en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Selon les données sur les « caractéristiques climatiques de 2025 » publiées aujourd’hui par Météo-Corée, la température moyenne annuelle en 2025 s’est établie à 13,7°C, faisant d'elle la deuxième année la plus chaude en Corée du Sud derrière les 14,5°C de 2024.La chaleur a été particulièrement marquée en été et en automne. Ce phénomène s’explique par l’expansion de l’anticyclone du Pacifique Nord dès la mi-juin, soit plus tôt que la normale, et par son influence prolongée jusqu’au mois d’octobre, entraînant l’afflux d’air chaud et humide sur la péninsule.Si la saison de la mousson a été inhabituellement courte, des pluies d’une intensité exceptionnelle ont néanmoins été observées entre la mi-juillet et le mois de septembre. Le 7 septembre, la ville de Gunsan, dans le Jeolla du Nord, a notamment enregistré 152 mm de précipitations en une heure. Au total, quinze épisodes de pluies extrêmes dépassant 100 mm par heure ont été recensés sur l’ensemble de l’année.