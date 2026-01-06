Sommet Séoul-Pékin : Lee Jae Myung et Xi Jinping estiment nécessaire de renouer le dialogue avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

A l'occasion du sommet entre leurs dirigeants, hier à Pékin, la Corée du Sud et la Chine ont réaffirmé que la paix et la stabilité dans la péninsule constituent leurs intérêts communs et que l'empire du Milieu a la volonté d’y jouer un rôle constructif. Elles ont également constaté le besoin de renouer le dialogue avec Pyongyang.Selon le conseiller de Lee Jae Myung à la sécurité nationale, lors d'un point presse tenu dans la capitale chinoise à l'issu du tête-à-tête, les deux pays ont pu reconfirmer que leur partenariat de coopération stratégique est un « important actif diplomatique ».Wi Sung-lac a poursuivi que les deux parties étaient convenues de solidifier la confiance politique bilatérale en restaurant les canaux de dialogue stratégiques dans divers domaines, plus particulièrement entre leurs autorités diplomatiques, sécuritaires et de défense. Avec pour objectif de chercher les moyens de contribuer à la paix et à la stabilité régionales.Selon lui, les deux voisins ont aussi promis de mieux protéger les sites emblématiques du mouvement d'indépendance de la Corée contre l’occupation japonaise, situés sur le sol chinois, ainsi que de conjuguer leurs efforts pour lutter contre l’hostilité mutuelle envers leur peuple respectif, et pour continuer leurs échanges de visites non seulement entre les jeunes, les universitaires, les journalistes ou encore les responsables de collectivités locales.Séoul et Pékin se sont également engagés à travailler en plus étroite collaboration pour réaliser une avancée significative dans les négociations visant les services et les investissements de l’accord bilatéral de libre-échange d’ici la fin de l’année.En ce qui concerne les infrastructures chinoises dans la zone de mesures provisoires Corée-Chine (PMZ), en mer Jaune, les deux présidents ont affiché leur convergence sur la nécessité de rendre paisibles et communes ces eaux séparant la péninsule du continent chinois, et de poursuivre des négociations constructives en ce sens. De hauts responsables de rang de vice-ministre des deux nations se réuniront pour cela dans le courant de l’année.Enfin sur le rétablissement des échanges de contenus culturels bilatéraux, un consensus a été créé pour les élargir étape par étape, à commencer par les filières acceptables.