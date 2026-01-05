Aller au menu Aller à la page

Intercoréen

Kim Jong-un visite le chantier d’un musée commémoratif des opérations militaires à l’étranger

Write: 2026-01-06 13:46:39Update: 2026-01-06 14:22:35

Photo : KBS News

Selon l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA), Kim Jong-un s’est rendu, hier, sur le chantier de construction du Mémorial des exploits de combat dans les opérations militaires à l’étranger, en cours de construction à Pyongyang, afin d’encourager les soldats du génie et leurs commandants.

Le dirigeant nord-coréen était accompagné de son épouse, de sa fille Ju-ae et de plusieurs hauts responsables du Parti, du gouvernement et de l’armée. Il a participé aux travaux de plantation d'arbres et a conduit un chariot élévateur les transportant.

Selon la KCNA, le futur bâtiment a été qualifié de « grand monument de l’époque symbolisant la bravoure des fils d’élite du peuple coréen ». Sa construction « devant faire naître, au cœur de la capitale, un nouveau bastion idéologique et spirituel majeur dédié à l’éducation à la tradition de la victoire ».

C'est la première fois qu’une structure honorant le sacrifice de soldats nord-coréens déployés à l’étranger est érigé dans le pays. La décision de lancer ce projet avait été prise lors de la réunion élargie de la Commission militaire centrale, tenue le 28 mai 2025.
