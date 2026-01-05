Hyundai Motor Group prévoit trois tours pour son nouveau siège à Séoul

Photo : YONHAP News

Le groupe Hyundai Motor prévoit de construire trois tours dans le sud de la capitale d’ici 2031, a annoncé aujourd’hui la municipalité de Séoul. Le projet, appelé Global Business Complex (GBC), se situe en face du centre d’exposition COEX.Initialement, le constructeur automobile envisageait un seul gratte-ciel de 105 étages. Le plan a été révisé en raison de contraintes militaires limitant la hauteur. Les négociations avec la ville ont porté sur l’infrastructure et la contribution publique.Les tours atteindront 242 mètres et comprendront 49 étages aériens et huit en sous-sol. Le complexe abritera un hôtel, des installations culturelles, dont un hall de concert de 1 800 places, et un jardin suspendu de 15 000 m². Un parc de ginkgos de 14 000 m² reliera le site à l’avenue Yeongdong-daero.La contribution publique a été portée à environ 1,58 milliard d’euros pour un coût total de construction estimé à 4,17 milliards.