Seoul Winter Festa 2025 : plus de 10 millions de visiteurs

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a annoncé, aujourd’hui, que 10,95 millions de personnes ont fréquenté le Seoul Winter Festa 2025, organisé du 12 décembre au 4 janvier. Soit plus du double des 5,39 millions de visiteurs enregistrés lors de l'édition précédente et un record absolu parmi les festivals d’hiver tenus jusqu’à présent par la municipalité.Placée sous le thème « Fantasia Seoul », sept sites emblématiques du centre de la capitale étaient concernés, dont la place Gwanghwamun, le ruisseau Cheonggye et le Dongdaemun Design Plaza (DDP). Le dernier jour de l’année, des célébrations du Nouvel an ont également attiré une foule nombreuse, avec notamment la cérémonie de frappe de cloche de fin d’année à Bosingak, le compte à rebours SeoulCon au DDP, ainsi que des décomptes diffusés sur écrans géants en plein air sur la place de Gwanghwamun.Séoul a souligné qu’aucun incident n’a été signalé. Elle a attribué ce résultat au renforcement massif des effectifs de sécurité, à la surveillance en temps réel des sites grâce aux réseaux de communication dédiés à la gestion des catastrophes, ainsi qu’au comportement ordonné du public.Kim Tae-hee, directeur du siège de la culture de la ville, a déclaré que « fort de ce succès, le Seoul Winter Festa continuera de se développer afin de devenir un festival hivernal mondial de référence, incitant des touristes sud-coréens et étrangers à y participer ».