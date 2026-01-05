Soupçons de corruption liés aux investitures locales de 2022 : un ex-collaborateur de Kang Sun-woo convoqué par la police

Photo : KBS News

La police a convoqué, ce mardi, un ancien collaborateur de Kang Sun-woo, ex-députée du Minjoo aujourd’hui sans étiquette, afin de l’interroger dans le cadre de son enquête sur des soupçons de corruption liés aux investitures pour les élections locales de 2022.Cet ancien soutien de l’élue du parti au pouvoir est soupçonné d’avoir perçu 100 millions de wons, soit environ 60 000 euros, versés par Kim Kyung, conseillère municipale de Séoul, en échange de sa désignation comme candidate du parti lors du scrutin local.Le mois dernier, les médias avaient diffusé un enregistrement audio d’une conversation au cours de laquelle Kim Byung-kee, ancien chef du groupe parlementaire de la formation de centre-gauche, et Kang Sun-woo évoquent ce versement présumé de pots-de-vin.Après cette révélation, une association civile avait déposé plainte contre Kim Kyung. Le 31 décembre, cette dernière a quitté la Corée du Sud pour rejoindre son enfant aux Etats-Unis. La police a indiqué avoir demandé à être informée de son retour dans le pays par le ministère de la Justice afin de pouvoir poursuivre les investigations nécessaires.Kim Byung-kee et Kang Sun-woo font également l’objet des plaintes dont les dépositaires commencent à être auditionnées par la police.