Tête-à-tête à Pékin entre Lee Jae Myung et Zhao Leji

Photo : YONHAP News

En visite d’Etat en Chine depuis dimanche, le président de la République a rencontré, aujourd’hui, le président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire chinoise.Lee Jae Myung a d’abord tenu à saluer le rôle de son interlocuteur dans la coopération économique entre les deux pays, évoquant le fait qu’en 2012, son hôte, alors secrétaire du parti dans le Shaanxi, avait attiré d’importants investissements de Samsung Electronics dans la province. Il a ensuite sollicité son soutien et celui du Parlement chinois pour solidifier la confiance dans les relations Séoul-Pékin.En retour, Zhao Leji a rappelé que les deux voisins sont amicaux et proches, ainsi que des partenaires de coopération stratégique, affirmant que l’amitié et la collaboration sont toujours des couleurs de fond claires des liens bilatéraux. Il a souligné que ces derniers, qui s’approfondissent de manière saine, stable et durable, correspondent aux intérêts des deux peuples et sont mêmes propices à la paix et à la prospérité mondiales.Le troisième plus haut responsable de l’Etat chinois s’est en outre engagé à faire en sorte de mener le partenariat de coopération stratégique plus loin et de façon stable.