Lee Jae Myung rencontre le Premier ministre chinois à Pékin

Photo : YONHAP News

Le président de la République a rencontré, cet après-midi à Pékin, le Premier ministre chinois. A cette occasion, il a exprimé son attente de voir les relations bilatérales progresser sur la base du bien-être des populations et de la paix.Lee Jae Myung a salué le rôle de Li Qiang, soulignant qu’il est chargé de la stabilité du niveau de vie dans l'empire du Milieu et qu’il représente son pays lors des sommets trilatéraux réunissant la Corée du Sud, la Chine et le Japon. Il a déclaré espérer que les deux pays puissent développer une coopération fondée sur des relations horizontales et mutuellement bénéfiques.Évoquant un proverbe coréen selon lequel « un ami gagne en valeur avec le temps, tandis qu’un vêtement est meilleur lorsqu’il est neuf », le chef de l'Etat a rappelé qu’il s’agissait de leur troisième rencontre. Il a ajouté que cet échange franc pourrait contribuer à ouvrir une nouvelle étape dans l’évolution des relations bilatérales.En réponse, Li Qiang a estimé que, depuis l’entrée en fonction de son interlocuteur en juin 2025, les politiques donnant la priorité à la relance économique et à l’amélioration des conditions de vie produisent des résultats concrets. Il a indiqué que la poursuite de la coopération devrait apporter davantage de bénéfices aux deux peuples et a fait savoir sa disponibilité pour des échanges ouverts sur les questions d’intérêt commun.A la sortie de cette rencontre, le président Lee s’est envolé pour Shanghai, dernière étape de sa visite d’Etat.