Procès de Yoon Suk Yeol : verdict maintenu au 16 janvier sur les accusations d’entrave à l’exécution du mandat d’arrêt

Photo : YONHAP News

Le tribunal du district central de Séoul a rouvert, mardi, les débats du procès en première instance de Yoon Suk Yeol, poursuivi pour entrave à l’exercice des fonctions publiques. Il a également annoncé que le verdict serait rendu le 16 janvier, comme initialement prévu.Pour rappel, l’ancien président est accusé d’avoir empêché, en janvier 2025, les agents du Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) d’exécuter le mandat d’arrêt délivré à son encontre dans le cadre des investigations sur sa proclamation de la loi martiale du 3 décembre 2024. Les débats avaient été clos le 26 décembre dernier, à l’issue du réquisitoire du procureur spécial, qui avait demandé une peine de dix ans de réclusion.Lors de la nouvelle audience, la juridiction a expliqué que l’équipe d’enquête spéciale avait soumis des éléments de preuve supplémentaires destinés à réfuter les arguments de la défense, rendant nécessaire leur examen et la reprise des débats. Parmi eux, les procès-verbaux d’audition de Park Jong-jun, ancien chef du Service de sécurité présidentielle (PSS).Dans ce contexte, les avocats de l'ancien chef de l'Etat ont demandé au tribunal de reporter le prononcé du jugement, indiquant leur intention de fournir plusieurs centaines de pièces supplémentaires. Cette demande n’a toutefois pas été acceptée. Le tribunal a maintenu la date initialement fixée, tout en précisant qu’il se prononcerait sur l’éventuelle tenue d’une nouvelle audience après l’examen des éléments soumis.