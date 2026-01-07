Arirang 6 : nouveau report du lancement

Photo : YONHAP News

Le lancement d'Arirang 6, prévu au premier trimestre, a de nouveau été reporté. Le satellite d’observation sud-coréen à radar à synthèse d’ouverture (SAR) est capable d’identifier des objets d’environ 50 centimètres, de jour comme de nuit.Son développement a coûté près de 370 milliards de wons, soit 218 millions d'euros. Malgré ses performances de niveau mondial, il n’a toujours pas été mis en orbite, quatre ans après sa fabrication.Selon l'Administration aérospatiale de Corée (KASA), l’entreprise de lancement Arianespace l'a informé que le tir serait repoussé après le troisième trimestre 2027.Ce report est dû au retard du développement de Platino 1, un satellite SAR de l’Agence spatiale italienne qui devait être embarqué simultanément. L'an dernier, le lancement a déjà été ajourné pour la même raison. Le lanceur Vega-C ayant été mis au point par l'Italie, la priorité est accordée aux charges utiles européennes. Le calendrier d’Arirang-6 est donc étroitement lié à celui de Platino 1.