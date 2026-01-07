Ahn Gyu-back inspecte le Commandement des forces combinées Corée–Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense a visité, mardi, le quartier général du Commandement des forces combinées Corée–Etats-Unis (CFC), situé au sein de la base militaire américaine Camp Humphreys, à Pyeongtaek, au sud de Séoul.A cette occasion, Ahn Gyu-back s’est entretenu avec le commandant en chef des Forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK), le général Xavier Brunson. Il a souligné que le maintien d’une solide posture de défense conjointe était plus important que jamais, appelant à accélérer la mise en œuvre des ententes auxquelles sont parvenus les deux alliés lors du sommet bilatéral en octobre et de la 57e réunion consultative sur la sécurité (SCM), tenue le mois suivant.Le sort du 5-17 ACS a également été abordé. Selon le ministère, alors qu’un récent rapport du Service de recherche du Congrès américain (CRS) évoque la « désactivation » de cette unité dotée d’hélicoptères d’attaque AH-64E Apache depuis le 15 décembre, les USFK ont indiqué qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise.Par ailleurs, Ahn Gyu-back a reçu un compte rendu des missions menées dans le cadre de la défense conjointe et salué les soldats des deux pays stationnés sur la base.