Loi martiale : le patron du PPP présente ses excuses

Le président du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a présenté ses excuses aux citoyens au sujet de la loi martiale, décrétée par l’ancien président de la République Yoon Suk Yeol.
Lors d’une conférence de presse tenue ce matin, Jang Dong-hyeok a déclaré que la proclamation de l'état d'exception constituait un moyen erroné et inadapté à la situation. Il a rappelé que, dans la nuit du 3 décembre 2024, 18 députés de sa formation, lui compris, avaient participé au vote visant à le lever. Selon lui, après le scrutin, tous les membres avaient demandé à l'ex-chef de l'Etat de revenir sur sa décision.
D'après le dirigeant de la première force d'opposition, cette mesure a provoqué une grande confusion et des désagréments pour la population ainsi que profondément blessé les membres du parti, défenseurs de la démocratie libérale et de l’ordre constitutionnel.
Jang Dong-hyeok a reconnu qu'en tant que parti présidentiel à l'époque, le PPP n'avait pas pleinement assumé son rôle, promettant que les erreurs du passé ne se reproduiraient plus. Il a enfin affirmé vouloir laisser ces événements à la justice et au jugement de l’Histoire, et a exprimé sa volonté de tourner la page pour se projeter vers l'avenir à la hauteur des attentes de la population.