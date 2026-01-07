Loi martiale : le patron du PPP présente ses excuses

Photo : YONHAP News

Le président du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a présenté ses excuses aux citoyens au sujet de la loi martiale, décrétée par l’ancien président de la République Yoon Suk Yeol.Lors d’une conférence de presse tenue ce matin, Jang Dong-hyeok a déclaré que la proclamation de l'état d'exception constituait un moyen erroné et inadapté à la situation. Il a rappelé que, dans la nuit du 3 décembre 2024, 18 députés de sa formation, lui compris, avaient participé au vote visant à le lever. Selon lui, après le scrutin, tous les membres avaient demandé à l'ex-chef de l'Etat de revenir sur sa décision.D'après le dirigeant de la première force d'opposition, cette mesure a provoqué une grande confusion et des désagréments pour la population ainsi que profondément blessé les membres du parti, défenseurs de la démocratie libérale et de l’ordre constitutionnel.Jang Dong-hyeok a reconnu qu'en tant que parti présidentiel à l'époque, le PPP n'avait pas pleinement assumé son rôle, promettant que les erreurs du passé ne se reproduiraient plus. Il a enfin affirmé vouloir laisser ces événements à la justice et au jugement de l’Histoire, et a exprimé sa volonté de tourner la page pour se projeter vers l'avenir à la hauteur des attentes de la population.