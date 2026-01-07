Oxford English Dictionary : entrée de 8 nouveaux mots coréens

L’Oxford English Dictionary accueille huit nouveaux mots issus de la langue coréenne. C’est ce qu’a affirmé aujourd’hui Jieun Kiaer, professeure de linguistique coréenne de l’Université d’Oxford et consultante pour le dictionnaire.Parmi les termes ajoutés se trouvent « ramyeon », « haenyeo » et « sunbae ». « Ramyeon » désigne les nouilles instantanées et est distingué de « ramen », d’origine japonaise, déjà présent. « Haenyeo » est le nom des plongeuses en apnée de l'île de Jeju, qui a lui aussi été différencié du mot japonais « ama », qualifiant les plongeuses traditionnelles. Quant à « sunbae », il signifie une personne aînée ou plus expérimentée à l’école ou au travail.Fondé en 1884, l’Oxford English Dictionary dispose aujourd'hui d'une plateforme en ligne, mise à jour régulièrement. Sur fond de la hallyu, vague culturelle coréenne, de plus en plus de termes coréens y figurent. L’an dernier, sept mots coréens y avaient fait leur entrée, tels que « dalgona », « maknae » et « tteokbokki ».