L’exécutif et le parti au pouvoir lancent des concertations sur la stratégie économique pour 2026

Photo : YONHAP News

Ce matin à l'Assemblée nationale, le gouvernement et le Minjoo, le parti présidentiel, ont entamé des concertations sur la stratégie économique pour la nouvelle année.Dans sa prise de parole, la présidente du comité politique de la formation au pouvoir a indiqué que les discussions porteraient sur les orientations et les mesures visant à faire de 2026 l’année d’un nouvel élan économique.Han Jeoung-ae a précisé que l’amélioration des marchés publics en faveur de la croissance des entreprises, le développement des industries stratégiques nationales, la réforme du système des retraites, la promotion de l’utilisation des données publiques et la lutte contre l’exclusion et les inégalités dans un contexte de mutations profondes figuraient parmi les principaux sujets à aborder.Le ministre de l’Economie et des Finances a, pour sa part, affirmé que le gouvernement déploierait tous les efforts nécessaires pour relancer l’économie, notamment au bénéfice des populations vulnérables. Koo Yun-cheol s’est également engagé à soutenir le développement de secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, l’armement, la biotechnologie et les contenus culturels, et à accélérer la transition vers l’intelligence artificielle (IA) et les énergies renouvelables, afin de faire rebondir la croissance potentielle du pays.Enfin, le plus haut responsable économique a promis de veiller à ce que cette évolution soit durable et profite à l’ensemble des citoyens et des régions, contribuant ainsi à lutter contre la polarisation.