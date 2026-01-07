Sécheresse : renforcement de la prévention des incendies de forêt

Photo : YONHAP News

Le Service forestier (KFS) a annoncé, aujourd’hui, le renforcement de son dispositif de prévention des incendies de forêt, alors que l’alerte à la sécheresse se prolonge dans les régions de la côte est et des zones montagneuses du Gangwon, ainsi que dans le Gyeongsang.Afin d’assurer une intervention rapide en cas de départ de feu, le KFS a décidé de pré-positionner un hélicoptère lourd et un hélicoptère de taille moyenne dans les zones exposées à un risque élevé d’incendie, tout en prévoyant une gestion flexible des moyens aériens disponibles en fonction des besoins opérationnels.Les autorités ont indiqué que des messages rappelant les consignes de prévention, notamment l’interdiction des brûlages illégaux, seraient diffusés par le biais de sous-titres télévisés pour renforcer la vigilance. Des contrôles de sécurité se poursuivront également auprès des foyers utilisant des chaudières à bois situés à proximité des zones forestières.Depuis le 12 décembre dernier, le KFS maintient le niveau d’alerte de crise pour les incendies de forêt au stade « attention ».