Frais médicaux : un sud-Coréen dépense en moyenne 250 millions de wons au cours de sa vie

Un sud-Coréen dépense en moyenne 246 millions de wons, soit 145 000 euros, en frais médicaux au cours de sa vie. C'est ce que révèle le dernier rapport publié par l’institut de recherche de l'Assurance maladie (NHIS).Ce chiffre, basé sur les données de 2023, inclut la part prise en charge par le NHIS, soit environ 197 millions de wons, ainsi que la somme payée par les patients, à 49 millions de wons.L’âge auquel les dépenses médicales sont les plus élevées a reculé à 78 ans, contre 71 ans en 2004. Le montant dépensé à cet âge atteint 4,46 millions de wons, l'équivalent de 2 600 euros. C'est 2,6 fois plus qu'il y a 19 ans. Les chercheurs ont expliqué que la période de fortes dépenses médicales s’allonge avec l’augmentation de l’espérance de vie.Par sexe, les femmes consacrent environ 30 millions de wons de plus que les hommes, parce qu'elles vivent en moyenne cinq ans et huit mois de plus.Enfin, quand l’espérance de vie augmente d’un an, les dépenses médicales bondissent de 51 %. Les chercheurs conseillent de mettre en place des mesures afin de réduire à la fois le choc du vieillissement de la population et la charge financière de l’assurance maladie.