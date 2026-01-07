Assemblée nationale : examen des propositions de loi relatives aux nouvelles enquêtes spéciales

Photo : YONHAP News

La commission parlementaire de la législation et des affaires juridiques doit se réunir, aujourd'hui à 14h, pour examiner plusieurs propositions de loi visant à lancer de nouvelles enquêtes spéciales.Le Minjoo, le parti au pouvoir, devrait inscrire à l’ordre du jour la « loi sur la deuxième enquête spéciale générale », portant sur la nomination d’un procureur spécial chargé d’éclaircir les soupçons persistants à l’issue des investigations visant l’ancien président Yoon Suk Yeol et son épouse.Trois autres textes de même type relatifs aux allégations entourant l’Eglise de l’Unification, déposés par le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition, et le Parti de la Réforme ainsi que par le Parti de la reconstruction de la Corée et par le Minjoo, devraient également être étudiés.Auparavant, la formation présidentielle avait annoncé qu’elle s’abstiendrait de convoquer une réunion de la commission de la législation pendant la visite du président Lee Jae Myung en Chine, afin d’éviter que des controverses entre les camps rivaux autour de textes sensibles n’occupent le devant de la scène politique. Revenue sur sa décision, elle prévoit d’achever l’examen des textes au sein de la commission et de la sous-commission compétentes dans l’objectif de les soumettre au vote lors d’une séance plénière du Parlement prévue jeudi, dernier jour de la session extraordinaire de décembre.De son côté, le PPP entend recourir à une obstruction parlementaire afin d’empêcher éventuellement l’adoption de la loi sur la deuxième enquête spéciale générale.