Les adolescents sud-coréens passent plus de trois heures par jour à regarder des vidéos en ligne

Photo : YONHAP News

Selon une enquête menée par Gallup-Corée auprès de 2 674 élèves, à la demande de la Fondation de la Presse Coréenne (KPF), 95,1 % des répondants ont déclaré avoir utilisé un service de vidéos en ligne au cours de la semaine écoulée, avec un temps de visionnage moyen de 3 heures et 18 minutes.Les contenus les plus regardés sont les jeux vidéo (63,9 %), suivis de la musique, des spectacles et de la danse (50,6 %) puis des programmes culinaires et de « mukbang », c'est-à-dire des personnes en train de manger (40,6 %). Parmi les services les plus fréquemment utilisés, Instagram Reels arrive en tête (37,2 %), devant YouTube (35,8 %), YouTube Shorts (16,5 %), TikTok (8,0 %) et Naver Clip (1,3 %).Selon la fondation, YouTube demeure la plateforme la plus largement utilisée au moins une fois, tandis qu’Instagram Reels s’impose dans les usages les plus réguliers. Cette évolution confirme un basculement vers les formats courts.S’agissant des services de messagerie principalement utilisés, KakaoTalk et Instagram Direct Message affichent des taux d’utilisation quasiment identiques, respectivement de 47,3 et 47,2 %. En raison de l’âge minimum requis de 14 ans pour l'application de Meta, l’usage de KakaoTalk reste nettement dominant chez les élèves du primaire, avec un taux de 81,0 %. En revanche, chez les collégiens et les lycéens, Instagram Direct Message s’impose comme le service principal, avec des taux de 57,3 et 64,4 %.