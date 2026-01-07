Woo Won-shik appelle à accélérer la révision de la loi sur le référendum

Photo : YONHAP News

Le président de l’Assemblée nationale a appelé à concentrer les efforts sur la révision de la loi sur le référendum, afin de pouvoir soumettre une réforme de la Constitution au vote national en même temps que les élections locales prévues le 3 juin prochain.Lors d’une réunion tenue ce matin, Woo Won-shik a estimé que le retard pris dans la révision de ce texte, jugé inconstitutionnel, empêchait l’ouverture même des discussions sur la réforme constitutionnelle. Il a ajouté qu’une telle situation serait difficilement compréhensible pour les citoyens et a exhorté la commission de l’administration et de la sécurité, compétente en la matière, à se saisir rapidement du dossier.Cette loi, déclarée contraire à la Constitution par la Cour constitutionnelle en 2014, restreint l’exercice du droit de vote par les ressortissants à l’étranger en le limitant aux citoyens disposant d’une domiciliation en Corée du Sud. Malgré de nombreuses propositions de loi, la révision nécessaire n’a toujours pas été adoptée, laissant le texte invalide depuis plus de dix ans.Le président de la commission concernée, Shin Jeong-hoon, a promis de tout mettre en œuvre pour dégager un consensus entre les deux camps, tandis que Jeong Jae-hwang, chef du comité consultatif parlementaire sur la réforme constitutionnelle, a appelé à accélérer la procédure de la révision, soulignant son importance non seulement pour la réforme constitutionnelle mais aussi pour des décisions sur d’autres enjeux nationaux notamment en matière de diplomatie et de défense.