Lee Jae Myung demande à Pékin de jouer le rôle de médiateur sur la péninsule coréenne

Lors du dernier jour de sa visite d’Etat en Chine, Lee Jae Myung a déclaré, à l’occasion d’un déjeuner avec les journalistes l’accompagnant à Shanghai, qu’il avait demandé à Xi Jinping, pendant leur sommet tenu lundi, de jouer un rôle de médiation sur la question nucléaire nord-coréenne et, plus largement, sur les enjeux liés à la péninsule coréenne. Il lui a également expliqué que tous les canaux de communication avec Pyongyang étaient bloqués.Le président de la République a ajouté que la partie chinoise avait partagé le constat selon lequel la paix et la stabilité de la péninsule constituent également un enjeu majeur pour la Chine. Il a précisé que son homologue avait répondu qu’il convenait d’évaluer les efforts déployés jusqu’à présent et de faire preuve de patience.Avant de regagner Séoul, le président Lee doit se rendre sur un site historique ayant abrité le gouvernement provisoire de la République de Corée durant la colonisation japonaise. Cette visite marque à la fois le 100e anniversaire de l’établissement de ce gouvernement en exil et le 150e de la naissance de son dirigeant, Kim Koo.