Lee Jae Myung juge sa visite d'Etat en Chine fructueuse

Photo : YONHAP News

Le président de la République a achevé, hier soir, sa visite d'Etat de quatre jours en Chine. Au cours d’un déjeuner offert aux journalistes qui l’accompagnaient peu de temps avant de quitter Shanghai, il l'a qualifiée de plus fructueuse qu'attendu.Ce déplacement a permis aux deux pays de sceller les bases pour ouvrir une nouvelle phase dans leurs relations. Lundi, pour leur deuxième sommet en deux mois, Lee Jae Myung et Xi Jinping se sont engagés à renouer progressivement les échanges culturels entre leurs pays, à commencer par les secteurs acceptables. Ils ont également évoqué l’importance de la paix sur la péninsule et la reprise du dialogue avec Pyongyang.Sur les installations chinoises dans une « zone de mesures provisoires » en mer Jaune, qui inquiètent Séoul, les deux dirigeants se sont mis d’accord pour tenir une réunion de responsables gouvernementaux de rang vice-ministériel en vue de délimiter clairement ces eaux séparent la péninsule du continent chinois.Mardi, le chef de l’Etat sud-coréen a été reçu par le président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire, Zhao Leji, le Premier ministre Li Qiang, ainsi que le secrétaire du Parti communiste à Shanghai, Chen Jining, cité parmi les possibles successeurs de Xi Jinping.En concluant son voyage, Lee Jae Myung a posté, sur ses réseaux sociaux, un message envers la Corée du Nord, écrivant qu’un jour viendra où il n’y aura plus de confusion ni d’hostilité dans la péninsule pour se respecter, co-exister et prospérer ensemble.