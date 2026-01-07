Aller au menu Aller à la page

Kevin Kim quitte son poste de Chargé d’affaires américain à Séoul

Write: 2026-01-08 10:20:30Update: 2026-01-08 13:29:32

Photo : YONHAP News

Le Chargé d’affaires américain à Séoul a récemment quitté le poste auquel il avait été nommé en octobre. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé en avoir formellement été informé par l’ambassade des Etats-Unis à Séoul. Cette dernière a également notifié, hier, que son chef de mission adjoint, James Heller, prenait la relève. 

Kevin Kim devait assurer ses fonctions pendant un certain temps pour coordonner la politique nord-coréenne de Séoul et Washington, d’autant qu’il faisait partie de l’équipe de l’administration américaine qui avait organisé une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, en 2019 à Panmunjom. Son départ a néanmoins eu lieu plus tôt que prévu.

Le diplomate devrait retourner au département d’Etat pour se charger du dossier nord-coréen avec Allison Hooker, sous-secrétaire d'Etat aux affaires politiques. Pendant le premier mandat de Donald Trump, les deux avaient travaillé ensemble sur la question nucléaire de Pyongyang. 

Le poste d’ambassadeur américain à Séoul n’est pas pourvu depuis que Philip Goldberg, nommé par Joe Biden, a démissionné il y a un an, faisant craindre un vide de communication entre les deux alliés.
