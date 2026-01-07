Produits agricoles : le gouvernement renforce la gestion des prix

Photo : KBS News

La Corée du Sud prévoit de renforcer la gestion des prix de certains produits agricoles. Selon le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Alimentation, hier, les hausses les plus marquées par rapport à l'année dernière concernent le riz, l’ail épluché et les fraises.Si le prix du riz a reculé après la période de récolte, il se maintient à un niveau stable, supérieur de 17,8 % à celui de l’an dernier. Le ministère compte procéder à une nouvelle évaluation de l’offre et de la demande dès la publication des prévisions de consommation pour 2026, attendue le 22 janvier.Pour rappel, le gouvernement avait annoncé, en octobre dernier, son plan de retirer du marché 100 000 tonnes de riz récolté en 2025. Il a toutefois précisé que, compte tenu de l’évolution récente des prix et de la situation des stocks privés, il réexaminera l’opportunité de retirer 40 000 à 50 000 tonnes de ce volume.Quant à l’ail épluché, la part de volumes impropres à la vente a augmenté lors de la transformation de l’ail stocké de la récolte de l’an dernier. Les prix ont ainsi progressé de 16,8 % sur un an. Pour contenir cette hausse pendant les périodes de forte demande, notamment à l’approche du Nouvel An lunaire, l'exécutif projette de mettre sur le marché 2 000 tonnes d’ail issues des stocks publics.Enfin, pour les fraises, dont les prix affichent une hausse de 15,8 % sur un an, l’augmentation des volumes mis sur le marché à partir de mi-janvier devrait permettre une stabilisation des prix.