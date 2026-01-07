IDE : nouveau record en 2025

Photo : YONHAP News

Les investissements directs à l'étrangers (IDE) en Corée du Sud ont atteint un nouveau record l’an dernier, en dépit d’un contexte de dégradation environnementale globale, due aux menaces tarifaires de Donald Trump, notamment.Selon les données sur le sujet, communiquées hier par le ministère de l’Industrie et du Commerce, le montant déclaré a totalisé 36,05 milliards de dollars (+4,3 % en un an), le plus haut historique. Celui décaissé s’est chiffré à 17,95 milliards de dollars (+16,3 %), soit le troisième plus élevé.Au premier semestre 2025, les IDE ont reculé de 14,6 % par rapport à la même période de l’année précédente, avant de repartir à la hausse au second, dopés par les investissements dans les industries de pointe, dont l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Le ministère explique cette bascule par le regain de confiance et la disparition de l’incertitude sur les marchés depuis la prise de fonctions de Lee Jae Myung en juin. A cela s’ajoutent la politique du nouveau gouvernement visant à relancer la Corée du Sud dans la course de l’IA et la vaste offensive de charme lancée pour attirer les investisseurs étrangers à l’occasion du sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), tenu à Gyeongju en automne dernier.Dans le détail, les investissements dans la filière manufacturière ont progressé le plus (+8,8 % sur un an) pour atteindre 15,77 milliards de dollars. Géographiquement, les Etats-Unis et l’Union européenne ont augmenté leurs IDE, tandis que le Japon et la Chine les ont diminués.