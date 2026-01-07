L’anniversaire de Kim Jong-un passé à nouveau sous silence

Photo : KCNA / Yonhap News

Les médias nord-coréens n’ont diffusé aucune information sur l’anniversaire de Kim Jong-un, censé être aujourd'hui. A la une, le Rodong Sinmun a appelé les cadres du Parti des travailleurs à renforcer leur discipline idéologique à l’approche du 9e congrès du parti, prévu en début d’année. La KCNA s’est aussi limitée à relayer des informations internes, évoquant notamment les activités d’organisation économique au sein du cabinet et des organismes chargés de la gestion économique.Kim Jong-un serait né le 8 janvier 1984, une date que le régime n’a jamais confirmée officiellement. En Corée du Nord, l’anniversaire du dirigeant suprême est généralement institué comme jour férié et utilisé comme un outil de culte de la personnalité.Les anniversaires de Kim Il-sung et de Kim Jong-il sont ainsi célébrés respectivement comme le Jour du Soleil et le Jour de l’étoile brillante. Celui de Kim Jong-il avait été proclamé jour férié en 1982, huit ans après sa désignation comme successeur, à l’occasion de son quarantième anniversaire.Alors que Kim Jong-un cherche à renforcer sa propre image de dirigeant et à s’affranchir de l’aura de ses prédécesseurs, l’attention se porte désormais sur le moment où son anniversaire pourrait être officialisé.