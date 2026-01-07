Samsung Electronics anticipe un bénéfice opérationnel record pour le dernier trimestre 2025

Photo : YONHAP News

Le bénéfice d’exploitation de Samsung Electronics devrait s’élever à 20 000 milliards de wons au dernier trimestre 2025. Soit une hausse de 208,2 % par rapport à la même période de l’année dernière. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le géant sud-coréen de l’électronique.Si ces résultats provisoires sont confirmés plus tard, il s’agira d’un montant, supérieur de 400 milliards aux attentes du marché et inédit à la fois depuis le troisième trimestre 2018.Le plus grand fabricant mondial de puces mémoire prévoit également un chiffre d’affaires record de 93 000 milliards de wons (+22,7 % sur un an). Ce sera la première fois que les ventes trimestrielles de ses produits ont dépassé la barre des 90 000 milliards de wons. Là aussi, les acteurs boursiers avaient précédemment anticipé un chiffre de 92 500 milliards.Si les résultats détaillés de chaque division ne sont pas encore dévoilés, les analystes affirment déjà que la division Device Solutions (DS) concernant les puces électroniques a enregistré le plus important bénéfice de 16 000 à 17 000 milliards.