Milan-Cortina 2026 : les athlètes sud-coréens promettent mieux qu’à Pékin

Photo : YONHAP News

Les athlètes des équipes nationales de short-track, de patinage de vitesse, de curling et de patinage artistique ont affiché, hier, une forte détermination à décrocher des médailles d’or aux Jeux olympiques d’hiver de Milan–Cortina 2026.Lors d’un évènement médias, tenu un mois avant la compétition au centre d’entraînement national de Jincheon, la cheffe de la délégation, Lee Soo-kyung, a déclaré que l’objectif avait été fixé à un minimum de trois, soit une de plus que lors des Jeux de Pékin.La discipline qui devrait rapporter le plus de récompenses reste le short-track. Lors de la précédente édition, il y a quatre ans, Hwang Dae-heon et Choi Min-jeong avaient dominé respectivement le 1 500 mètres masculin et féminin. En revanche, les équipes masculines et féminines avaient échoué de peu dans les épreuves par équipes. Cette fois, la Corée du Sud entend prendre sa revanche, aussi bien dans les épreuves individuelles que collectives.