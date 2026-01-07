Séoul inquiet de l’impact des nouvelles représailles chinoises contre Tokyo

Photo : YONHAP News

Après la récente décision du ministère chinois du Commerce d'interdire l'exportation de ses produits à double usage, civil et militaire, vers le Japon, la Corée du Sud s’inquiète des éventuelles conséquences sur ses industries, les chaînes d’approvisionnement des trois pays étant interconnectées.Afin de faire le point sur l’impact potentiel, le ministère de l’Industrie et du Commerce a convoqué, aujourd’hui, une conférence réunissant notamment les représentants des ministères, des filières et des instituts de recherche concernés. Les professionnels des industries et des experts évoquent la possibilité que les industries sud-coréennes subissent les nouvelles mesures de rétorsion chinoises contre l’archipel, en raison des maillons de l’approvisionnement. Actuellement, Pékin fournit de nombreuses matières premières, Tokyo les transforme et Séoul fabrique les produits finis.Le gouvernement préparera des mesures à prendre en simulant des perturbations de chaînes d'approvisionnement, plus particulièrement des minéraux essentiels, dont la Chine est le premier producteur mondial. Il fera également en sorte de minimiser les potentielles conséquences du nouvel embargo chinois sur l’offre et la demande des biens qui en font l’objet sur le marché domestique.