« Freedom Shield » : Ahn Gyu-back ne prévoit pas de changement de dates

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense a affirmé que la Corée du Sud et les Etats-Unis organiseraient leurs exercices militaires combinés « Freedom Shield » au printemps comme chaque année.Ahn Gyu-back a fait cette déclaration lors d’une interview, hier, avec la chaîne d’information Yonhap News TV. Il répondait aux revendications de certains qui insistaient sur la nécessité de reporter les manœuvres afin de créer une atmosphère favorable au dialogue entre Pyongyang et Washington. Il n’a toutefois pas exclu la possibilité d’ajuster leurs dates en cas de reprise des discussions, à l’occasion de la visite en Chine de Donald Trump, prévue en avril.A la question de savoir quand pourra être déployé le premier sous-marin sud-coréen à propulsion nucléaire, le chef de la défense nationale a répondu que ce serait pour le milieu ou la fin de l’année 2030, si le projet est mené comme programmé. Il a précisé que dix ministères avaient mis sur pied un organe consultatif dédié et que des responsables américains concernés sont attendus à Séoul en janvier pour en discuter.Sur les récentes violations fréquentes de la ligne de démarcation militaire (MDL) par des soldats nord-coréens, Ahn Gyu-back a expliqué qu’il est déformais difficile de la délimiter clairement, les 1 292 poteaux indicateurs installés lors de l’armistice de 1953 ont disparu avec le temps et qu’à ce stade, seulement 242 d’entre eux sont repérés.