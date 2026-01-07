KDI : troisième mois consécutif d’évaluation positive

Photo : YONHAP News

Dans la mise à jour de ses perspectives économiques publiée aujourd’hui, le Korea Development Institute (KDI) a estimé que « les ventes de détail maintiennent une progression modérée et que la production dans les services montre des signes de reprise, confirmant la poursuite d’une amélioration de la consommation ».Depuis novembre 2025, l’institut emploie, pour le troisième mois consécutif, des termes positifs tels que « amélioration » et « augmentation » pour évaluer la situation économique. Il a indiqué que sur le marché du travail, la hausse du nombre d’emplois s’accentue légèrement, principalement dans le secteur des services. En revanche, il a pointé plusieurs facteurs négatifs, notant que la faiblesse du secteur de la construction persiste et que l’industrie manufacturière connaît un certain ajustement.Selon le KDI, la construction continue d’enregistrer un net recul, ce qui freine la reprise économique. Par ailleurs, la bonne tenue du secteur des semi-conducteurs serait essentiellement liée à une forte hausse des prix unitaires, tandis que la croissance des volumes de production montre des signes de modération.