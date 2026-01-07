Automobiles : les immatriculations de véhicules diesel passent sous la barre des 100 000

Photo : YONHAP News

En 2025, le nombre de véhicules diesel immatriculés en Corée du Sud est, pour la première fois, tombé en dessous des 100 000 unités et n'a pas atteint la moitié de celui des modèles électriques. Selon les statistiques de l’institut d’études de marché Kaizyu Data Research Institute, il s’est élevé à environ 97 000, soit une baisse de 31,8 % en un an et de 90 % par rapport à il y a dix ans.Autrefois très populaires grâce à leur excellente efficacité énergétique, les véhicules diesel ont vu leur attrait décliner avec le renforcement des réglementations sur les émissions de carbone. Dans ce contexte et avec les mesures de soutien aux véhicules écologiques, leur disparition progressive est amorcée.Le ministère du Climat, de l’Énergie et de l’Environnement prévoit d’annoncer prochainement un décret fixant des objectifs annuels de diffusion des véhicules à faibles et à zéro émissions. Celui-ci imposera qu’à partir de 2030, la moitié des véhicules neufs vendus par les constructeurs et importateurs soient des véhicules électriques ou à hydrogène.De leur côté, les marques automobiles remplacent massivement leurs modèles utilitaires diesel par des versions électriques, notamment dans le cadre des véhicules de mobilité à usage spécifique.