Ouverture d'un un centre de signalement après l’affaire Coupang

Le ministère sud-coréen des PME et des Start-up a annoncé, aujourd’hui, l’ouverture d’un centre de signalement des dommages liés à l’affaire Coupang sur le site internet de la Fédération des petits commerçants (KFME).Cette initiative a été mise en place en raison des inquiétudes liées à une baisse des ventes des petits commerçants présents sur la plateforme, alors qu’un mouvement de désinscription du géant du commerce en ligne émerge parmi les consommateurs.Le président de la KFME a déclaré que deux mois après le début de l’affaire, aucune responsabilité n’a été clairement établie alors que la souffrance liée à cette situation atteint un niveau extrême. Song Chi-young a précisé que l’organisation représentative recueillerait les cas signalés afin de les transmettre au ministère.Parallèlement, une enquête distincte sera menée par les autorités compétentes, en lien avec les entreprises membres et les organisations régionales. Sur la base des résultats, des mesures de soutien devraient être élaborées après évaluation de l’ampleur des préjudices.