Onu : croissance sud-coréenne prévue à 1,8 % en 2026

Photo : YONHAP News

Les Nations unies ont prévu, hier, que la croissance de l’économie sud-coréenne est attendue à 1,8 % en 2026 et à 2 % en 2027. Pour rappel, en novembre dernier, la Banque de Corée (BOK) avait tablé sur 1,8 % cette année et 1,9 % l'an prochain.Par ailleurs, dans son rapport sur la situation et les perspectives de l’économie mondiale, l’Onu a estimé que la croissance mondiale atteindrait 2,7 % cette année, soit un léger ralentissement par rapport à 2025, avant de rebondir à 2,9 % en 2027. Selon elle, malgré le choc lié aux droits de douane, la résilience de l’économie mondiale se maintient. Celle-ci est soutenue par les commandes anticipées, l’accumulation des stocks, une consommation robuste, l’assouplissement de la politique monétaire, ainsi qu’un marché du travail stable.Toutefois l'analyse montre que la croissance du commerce et l’activité commerciale globale pourraient ralentir à court terme.