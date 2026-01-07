Balance courante : 31e mois consécutif d’excédent en novembre

Photo : YONHAP News

La balance des transactions courantes de la Corée du Sud a dégagé un excédent de 12,2 milliards de dollars en novembre, selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK). Elle est ainsi positive pour le 31e mois consécutif, la deuxième plus longue période de surplus depuis l’an 2000.Dans le détail, le commerce extérieur a enregistré un excédent de 13,3 milliards de dollars. Un record pour un mois de novembre. Les exportations ont bondi de 5,5 % sur un an, grâce notamment à la bonne tenue des expéditions des produits des TI. Les importations, elles, ont reculé de 0,7 %, un tassement qui s’explique par la baisse des prix de l’énergie et des achats de matières premières.Quant à la balance commerciale des services, elle a affiché un déficit de 2,7 milliards de dollars, une légère amélioration par rapport au mois d’octobre. En cause : les sud-Coréens sont moins partis à l’étranger en novembre alors que, le mois précédent, ils avaient été plus nombreux à voyager hors de leurs frontières pour profiter des vacances de Chuseok, la fête des moissons.