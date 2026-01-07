Construction : record de commandes à l'international en 2025

Photo : YONHAP News

En 2025, les commandes à l'international des entreprises de construction sud-coréennes ont atteint 47 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 27 % par rapport à l'année précédente. Un niveau record depuis 2014 et une première depuis 2015 que la barre des 40 milliards de dollars est franchie.Selon le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports aujourd’hui, les principaux facteurs de cette performance sont les grandes commandes dans le secteur de l'énergie et l'augmentation des contrats en Europe. Celle-ci a représenté 42,6 % de l'ensemble, soit 20 milliards de dollars, marquant une forte croissance, en particulier avec le projet d’une nouvelle centrale nucléaire à Dukovany, en République tchèque, d'un montant de 18,7 milliards de dollars.De son côté, le Moyen-Orient a montré une légère baisse, mais reste un marché important avec des contrats remportés en Irak, au Qatar et en Arabie Saoudite.Les entreprises de construction sud-coréennes diversifient également leur portefeuille dans des secteurs à haute valeur ajoutée, tels que les installations industrielles, les centrales nucléaires et les systèmes de stockage d'énergie. Cependant, les commandes des PME à l'international ont diminué par rapport à 2024.