Kim Jong-un échange des lettres avec ses homologues russe et laotien

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a récemment échangé des lettres avec les présidents de la Russie et du Laos.Selon la KCNA ce matin, le dirigeant nord-coréen a répondu au message de félicitations de Vladimir Poutine, probablement envoyé à l'occasion de son anniversaire le 8 janvier. Dans sa missive il y affirme vouloir continuer de renforcer la coopération bilatérale et soutenir inconditionnellement toutes les politiques de son homologue russe.D'autre part, à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation du Laos, Kim Jong-un avait envoyé une lettre de félicitations à Thongloun Sisoulith, qui lui avait répondu le 31 décembre dernier en soulignant que la coopération continuerait de se développer. Hier, il l’a félicité pour sa réélection en tant que secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire laotien et a exprimé sa confiance que leurs relations amicales se renforceront.