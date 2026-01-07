Crash de Jeju Air : le mur en béton aurait causé la mort des 179 passagers

Photo : YONHAP News

Selon un rapport commandé par la Commission d’investigation sur les accidents aériens et ferroviaires du ministère des Transports, les 179 personnes tuées dans le crash d’un avion de Jeju Air à l’aéroport de Muan le 29 décembre 2024 auraient toutes pu survivre, si un mur en béton ne s’était pas trouvé en bout de piste.D'après une simulation effectuée par l'institut spécialisé dans l’ingénierie de structures ayant rédigé le document en question, en l'absence de l'obstacle, l’appareil n’aurait pas reçu de choc important après avoir glissé sur environ 770 mètres. De même, l'impact qu’il a subi durant sa glissade au sol n'était pas d'une ampleur suffisante pour causer des blessures graves. Les spécialistes ont également conclu que si le mur avait été moins solide, l’avion aurait pu le briser.A noter que le rapport a été publié en août dernier, mais la commission ne l’a pas rendu public, ignorant les demandes des familles des victimes.