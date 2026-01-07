Lee Jae Myung se rendra au Japon le 13 janvier

Photo : YONHAP News

Le président de la République se rendra au Japon le 13 janvier pour un déplacement de 24 heures. C'est ce qu'a annoncé, aujourd’hui, la Cheongwadae.Selon le palais présidentiel, Lee Jae Myung sera reçu par Sanae Takaichi dans la préfecture de Nara, la circonscription natale de la Première ministre japonaise, pour un tête-à-tête et un dîner. Les deux dirigeants devraient échanger sur les dossiers régionaux et mondiaux, ainsi que sur les moyens de coopérer de manière substantielle dans divers domaines directement liés à la vie de leurs peuples. Le lendemain, le chef de l’Etat doit rencontrer les sud-Coréens de l’archipel.Le Bureau présidentiel a précisé que ce déplacement a pour enjeu d’assurer la continuité de la diplomatie de la navette entre les deux voisins, et de consolider les bases des relations bilatérales en vue de les orienter vers l’avenir et de les rendre stables.A noter que la politique diplomatique de Lee Jae Myung, présentée comme pragmatique, sera de nouveau mise à l'essai, son voyage intervenant alors que les tensions montent entre Pékin et Tokyo.