Les aéroports sud-coréens ont accueilli 125 millions de passagers en 2025

En 2025, le nombre de passagers ayant embarqué et débarqué dans les aéroports sud-coréens a avoisiné les 125 millions. Soit une hausse de 3,9 % sur un an et de 1,2 % par rapport au record de 2019.
Selon les statistiques publiées ce matin par le ministère des Transports et l’Association de l'aviation civile de Corée, le nombre de voyageurs domestiques a diminué de 2,8 % en glissement annuel, tandis que celui des voyageurs internationaux s’est accru de 6,3 %, atteignant un niveau record. Par région, les lignes japonaises ont enregistré une hausse de 8,6 % et celles chinoises ont progressé de 22 %, en grande partie grâce à l'exemption de visa pour les groupes de touristes chinois. Les lignes vers les Etats-Unis et l'Europe ont également connu une fréquentation en augmentation.
En ce qui concerne les compagnies aériennes, les passagers de Jeju Air, d’Air Busan et d’Air Seoul ont diminué, tandis qu'Aero K a connu une croissance spectaculaire de 75 %. Les grandes compagnies, Korean Air et Asiana Airlines, ont, elles aussi, enregistré une hausse.
Par ailleurs, en 2025, 33 millions de personnes ont utilisé des compagnies étrangères dans les aéroports sud-coréens, soit une augmentation de 4,9 %