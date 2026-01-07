Les aéroports sud-coréens ont accueilli 125 millions de passagers en 2025

Photo : YONHAP News

En 2025, le nombre de passagers ayant embarqué et débarqué dans les aéroports sud-coréens a avoisiné les 125 millions. Soit une hausse de 3,9 % sur un an et de 1,2 % par rapport au record de 2019.Selon les statistiques publiées ce matin par le ministère des Transports et l’Association de l'aviation civile de Corée, le nombre de voyageurs domestiques a diminué de 2,8 % en glissement annuel, tandis que celui des voyageurs internationaux s’est accru de 6,3 %, atteignant un niveau record. Par région, les lignes japonaises ont enregistré une hausse de 8,6 % et celles chinoises ont progressé de 22 %, en grande partie grâce à l'exemption de visa pour les groupes de touristes chinois. Les lignes vers les Etats-Unis et l'Europe ont également connu une fréquentation en augmentation.En ce qui concerne les compagnies aériennes, les passagers de Jeju Air, d’Air Busan et d’Air Seoul ont diminué, tandis qu'Aero K a connu une croissance spectaculaire de 75 %. Les grandes compagnies, Korean Air et Asiana Airlines, ont, elles aussi, enregistré une hausse.Par ailleurs, en 2025, 33 millions de personnes ont utilisé des compagnies étrangères dans les aéroports sud-coréens, soit une augmentation de 4,9 %