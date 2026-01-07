Fonds vert pour le climat : Donald Trump en retire les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis se sont retirés du Fonds vert pour le climat (FVC), dont le siège se trouve en Corée du Sud. Dans un communiqué de presse, publié hier, le Trésor américain a notifié à l’institution un retrait immédiat, conformément à la décision de l’administration Trump de quitter la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).Son patron, Scott Bessent a lui aussi indiqué que Washington suspendrait son soutien à des « organisations radicales » comme le FVC. Cette annonce est intervenue au lendemain de la signature par Donald Trump d’un décret ordonnant le retrait de 66 organisations internationales, dont 31 liées à l’Onu.Le secrétaire général des Nations unies a regretté la décision de la Maison Blanche, tout comme son prédécesseur sud-coréen, Ban Ki-moon. Selon ce dernier, la plupart des instances ou des traités visés œuvrent dans les domaines du climat et des droits de l’Homme, des enfants et des femmes. Ce qui confirme le désengagement américain de la coopération mondiale sur les dossiers mondiaux.