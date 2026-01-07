Coopération nucléaire Séoul-Washington : lancement d’un groupe de travail interministériel

Photo : YONHAP News

Séoul a lancé une task force interministérielle afin de se préparer aux futures négociations avec Washington visant à étendre son autorité sur l’enrichissement d'uranium et le retraitement du combustible usé. Les représentants des ministères et des organismes qui en font partie se sont rencontrés aujourd’hui pour leur première réunion.L’équipe sera conduite par l’ancien ambassadeur en Roumanie, Rim Kap-soo, nommé à sa tête le mois dernier. Il est considéré comme un fin connaisseur de l’énergie atomique et de la non-prolifération.Pour rappel, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont publié, en novembre dernier, une fiche d’information conjointe faisant le point sur les résultats de deux entretiens en tête-à-tête entre Lee Jae Myung et Donald Trump, en août et en octobre. Ce document fait état de l’engagement américain à coopérer pour que son allié sud-coréen enrichisse de l’uranium et retraite le combustible usé.Avant d’entamer les pourparlers avec l’administration Trump, l’exécutif se penchera sur les moyens concrets de mener les deux procédés. Il peut s’agir, par exemple, de réviser entièrement ou partiellement l’accord bilatéral sur l’énergie atomique de 1973.