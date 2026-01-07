Giorgia Meloni effectuera une visite officielle en Corée du Sud du 17 au 19 janvier

Photo : YONHAP News

La présidente du conseil italien effectuera une visite officielle en Corée du Sud du 17 au 19 janvier prochain, a l'invitation du chef de l'Etat sud-coréen. C'est ce qu'a annoncé la Maison Bleue ce matin, précisant qu'un sommet entre Lee Jae Myung et Giorgia Meloni se tiendra le dernier jour de son séjour, à Séoul.Le sommet devrait aborder les principaux domaines de coopération ainsi que les enjeux internationaux. Les discussions porteront notamment sur les échanges commerciaux, l’investissement, ainsi que la collaboration dans les secteurs de pointe, tels que l’IA, l’espace, l’industrie de défense et les semi-conducteurs. Le bureau présidentiel a souligné que cet entretien consoliderait le partenariat stratégique bilatéral établi en 2018.Enfin, à l’approche des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina prévus le mois prochain, Lee Jae Myung devrait également demander une attention particulière à la sécurité des athlètes et des ressortissants sud-coréens.Selon la présidence, l’Italie est le quatrième partenaire commercial de la Corée du Sud au sein de l'Union européenne, et près d’un million de sud-Coréens la visitent chaque année. A noter que Giorgia Meloni est la première dirigeante européenne à se rendre en Corée du Sud depuis l'entrée en fonction du président Lee.